Elise Mertens loot ex-topper Zvonareva, David Goffin opent tegen Daniel Evans

België doet met 5 vrouwen en 1 man mee in Melbourne. De 31-jarige Goffin, na een dramatisch 2021 teruggevallen naar plaats 45 op de ranking, moet aan de bak tegen zijn leeftijdsgenoot Daniel Evans. Twee keer speelden ze tegen elkaar: 2 keer won Evans, in 2020 in de ATP Cup, in 2021 in Monte Carlo.



David Goffin ontmoet in een mogelijke tweede ronde thuisspeler Alexei Popyrin (ATP-59) of de Fransman Arthur Rinderknech (ATP-58).



Bij de vrouwen is Elise Mertens het 19e reekshoofd, haar opponente Vera Zvonareva speelde ooit finales op Wimbledon en de US Open. In een mogelijke tweede ronde wacht een confrontatie met Oceane Dodin (WTA-96) of Irina-Camelia Begu (WTA-58).



Alison Van Uytvanck (WTA-56) ontmoet in de eerste ronde een kwalificatiespeelster. Greet Minnen (WTA-84) kijkt de Roemeense Jacqueline Cristian (WTA-73) in de ogen. Kirsten Fipkens (WTA-206) bekampt de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA-35), het 32e reekshoofd.



Maryna Zanevska (WTA-81) tot slot strijdt om een plaats in de tweede ronde met de Sloveense Kaja Juvan (WTA-86).