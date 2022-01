Eindelijk doelpunten op de Afrika Cup, maar wel opvallend weinig fans om dat te zien

De Afrika Cup was tot nog toe geen productief toernooi geweest, met 12 doelpunten in evenveel wedstrijden. Kameroen was het enige land dat al meer dan 1x kon scoren en dat deed het gastland in zijn tweede groepsmatch nog eens over. Na de 2-1 tegen Burkina Faso legde Kameroen vandaag Ethiopië over de knie: 4-1.



Een naïef voetballend Ethiopië was zowaar nog wel op voorsprong gekomen dankzij Hotessa, maar na dat vroege openingsdoelpunt na Kameroen overtuigend het commando over. Toko Ekambi zorgde al snel voor de gelijkmaker.



Na de pauze ging het thuisland op en over Ethiopië. Aboubakar scoorde 2 keer vroeg in de 2e helft en opnieuw Toko Ekambi legde de 4-1-eindstand vast.



Met de 6 op 6 is Kameroen al zeker van een plek in de 1/8e finales, maar die kwalificatie zorgde niet voor uitbundige vreugdetaferelen in het nieuwe stadion in Yaoundé. Dat was namelijk opvallend leeg, toch opmerkelijk voor een wedstrijd van het gastland. In de hoofdtribunes zaten nog wel wat toeschouwers, maar de tribunes achter de beide doelen oogden akelig leeg.