Een virtuele bekroning voor De Bruyne, Lukaku en Courtois? FIFA zoekt "Team of the Year"

Op papier wordt het een onklopbaar elftal. Nóg sterker dan de 11 spelers met de huidige hoogste beoordelingsscore samengesteld. Tijdens de Team Of The Year-verkiezing gaat voetbalspel FIFA 22 op zoek naar de beste spelers van het voorbije kalenderjaar.



Via de website van EA kan je je eigen droomploeg samenstellen. De elf spelers met de meeste stemmen schoppen het uiteindelijk tot het Team Of The Year en krijgen een zeldzame FUT-card - met een bijzonder hoge beoordelingsscore.



Stemmen kan niet zomaar op iedereen. Om chaos te voorkomen stelde EA Sports een lijst voor van 80 genomineerde voetballers. Deze 80 spelers werden verdeeld in groepen met aanvallers, middenvelders, verdedigers en doelmannen.



Om het kiezen iets makkelijker te maken kunnen de gedetailleerde statistieken van elke speler kunnen rustig bekeken en vergeleken worden.



Dit jaar zijn er drie Belgische spelers genomineerd. Zowel Courtois, De Bruyne en Lukaku maken kans op een plekje in het droomelftal. Vorig jaar haalde enkel Kevin De Bruyne de uiteindelijke lijst. Hij mocht daarbij plaats nemen naast toppers als Lionel Messi en Kylian Mbappé.



Stemmen voor de EA Sports FIFA Team Of The Year kan nog tot 18 januari via de website van EA. Wanneer de stemmen worden geteld en vrijgegeven, verschijnen de speciale FUT-kaarten in een beperkte oplage.