De status van Loena Hendrickx groeit: "In Peking mag ze op de top 5 mikken"

"Maar wat haar zo geëmotioneerd maakt: iedereen gaat ervan uit dat de 3 Russinnen ongrijpbaar zijn, maar nu laat Loena er 2 achter zich. Zij zijn gevallen, Loena was foutloos. Dan krijg je dit resultaat."

"Het was echt gewoon top", genoot Inge Van Meensel, onze vrouw in Estland, gisterenavond nog na. "De voorbereiding was niet ideaal, want Loena sukkelt met haar rug. Ze was bij de bekendmaking van de score heel emotioneel."

Loena Hendrickx barstte in tranen uit na de korte kür van gisteren in Tallinn. Nog maar eens en vooral: nog maar eens na een knalprestatie. Met een PR staat ze na de korte kür voorlopig op de tweede plaats.

"In Peking is top 8 het doel, maar ik denk dat Loena stilaan op top 5 mag mikken. Ze wordt ook erkend en haar status groeit. Iedereen ziet dat ze meekan."

"De nervositeit richting de Winterspelen groeit, maar dit is een opsteker en het harde werk loont."

Onze landgenote ontving voor haar tweede plaats een "kleine" medaille. "Maar dat is een grote medaille", lacht Inge Van Meensel, die weet dat deze korte kür "een enorme boost" geeft voor haar vertrouwen.

"In de vrije kür zijn er wel de viervoudige sprongen van de Russinnen"

Zaterdag volgt het tweede deel van dit EK: de vrije kür. Is het podium in Estland haalbaar voor Loena Hendrickx?

"Zij houdt haar voetjes op de grond", stelt Inge Van Meensel vast. "Dat is ook normaal. Dat moet ze zeggen."

"Haar vrije kür is fantastisch mooi, een kippenvelmoment. Als ze even foutloos schaatst als gisteren, dan durf ik in haar plaats te dromen van het podium."

Al is er een groot verschil. "In de korte kür mogen de Russinnen geen viervoudige sprongen doen, in de vrije kür wel. Dat kan Loena niet en daarmee maken ze het verschil."

"Maar de kloof met de 4e in de stand is toch al aanzienlijk. Als Loena er niet van durft te dromen, dan doe ik het in haar plaats."