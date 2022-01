De Nets vernederen leider Chicago, James kan Lakers op zijn eentje niet redden

Brooklyn, dat eindelijk weer kan rekenen op zijn gevreesde "Big3" Durant/Harden/Irving, leerde Chicago een flink lesje. Er werd veel verwacht van de schok tussen de eerste en de tweede in de Eastern Conference, maar dat draaide op niets uit.



Chicago was een speelbal in de handen van de bezoekers, die nog maar voor de 2e keer dit seizoen met hun 3 vedetten samenspeelden. Kyrie Irving, die niet gevaccineerd is, is nog maar sinds vorige week weer van de partij voor enkel de uitmatchen.



Kevin Durant gooide 27 punten binnen en strooide met 9 assists, James Harden had geen last van zijn knie die hij dinsdag pijn deed en blonk uit met 25 punten, 16 assists en 7 rebounds. Irving (9 ptn, 4 rbs, 3 ass) kwam niet zo goed uit de verf, maar zijn aanwezigheid alleen al zorgde voor stress bij de Bulls.



Voor Durant was het zijn 12e match op een rij waarin hij minstens 25 punten maakte, vanavond tegen Oklahoma kan hij met 13 een record neerzetten.



Bij de Bulls lekte het langs alle kanten. Zach LaVinekwam met 22 punten tot de hoogste score, gevolgd door DeMar Rozan (19 ptn). Chicago, dat na 9 zeges op een rij nu 2 keer verloor in 3 duels, voert de stand in het oosten wel nog aan, met 27 overwinningen tegen 12 nederlagen. Brooklyn (26-14) volgt op de voet.