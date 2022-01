Australian Open beperkt publiek tot de helft door coronatoename

"Die aanpassing van de regels voor de Ausralian Open betekent dat het publiek, de spelers en het personeel een uiterst veilig evenement kunnen verwachten", zegt Jaala Pulford, minister van de deelstaat, in een persbericht.



Voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar zullen toeschouwers mondmaskers moeten dragen, behalve tijdens het eten of drinken, en binnen moeten de afstandsregels worden nageleefd.



Vorig jaar werden bij de start gelijkaardige regels ingesteld. Een vijfdaagse lockdown in Melbourne dwong de organisatoren echter de meeste wedstrijden achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Uiteindelijk werden kleine groepen toeschouwers toegelaten in het Melbourne Park.



Vandaag werd in Victoria een recordaantal van 953 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen.



Op een zeldzame vrijstelling na moeten personeelsleden en spelers verplicht volledig gevaccineerd zijn. De overgrote meerderheid is dat ook, maar de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, niet. Dat veroorzaakt wereldwijd beroering. De deelname van de Serviër aan de Australian open blijft twijfelachtig.