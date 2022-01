2 matchen achter gesloten deuren voor Standard en Beerschot na wangedrag van fans

Zondag 5 december was niet de meest fraaie dag in de geschiedenis van het Belgische voetbal.

In Beerschot-Antwerp was er 's namiddags de doldwaze en levensgevaarlijke actie van een thuisfan, die het veld overliep en een vuurpijl in het Antwerp-vak gooide. Ook na het laatste fluitsignaal gingen de poppen nog stevig aan het dansen.



Later die avond draaide ook de Waalse clash tussen Standard en Charleroi in de soep. Bij een 0-3-tussenstand voor de bezoekers gooiden de Standard-fans vuurpijlen op het veld.

Na een korte afkoelingsperiode in de kleedkamer probeerde scheidsrechter Laforge de match nog een tweede kans te geven, maar in de 87e minuut werd de wedstrijd definitief gestaakt. Dat was het signaal voor een invasie op het veld van ontevreden Luikse supporters.

Beerschot en Standard moeten nu op het strafbankje plaatsnemen: beide clubs worden veroordeeld tot twee thuismatchen achter gesloten deuren.

Die maatregel is in se nu al van kracht, aangezien door de coronavoorschriften fans niet toegelaten zijn in de Belgische voetbalstadions. Daarom wordt de straf pas toegepast zodra de coronabeperkingen worden versoepeld.

Het Disciplinaire Comité van de KBVB heeft de eindstand in Standard-Charleroi bovendien vastgelegd op 0-3, de tussenstand bij de onrust. Beroep is nog mogelijk bij het BAS.