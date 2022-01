Tosh van der Sande: "Transfer naar Jumbo-Visma is mijn mooiste overwinning"

"Maar er zal ook meer druk zijn, de media zullen er korter op zitten. Als we het niet goed doen, zullen we dat op onze boterham krijgen."

Anders zullen ook de verwachtingen zijn. "Als je met Roglic of Wout (Van Aert) rondrijdt, heb je meer zekerheid op een overwinning. Dat is een ander gegeven dan bij Lotto-Soudal."

"Als je 10 jaar in dezelfde ploeg (Lotto-Soudal) zit, dan sluipt er wat routine in. Nu is dat helemaal anders. Bij Jumbo-Visma zal ik sowieso beter worden."

Tosh van der Sande bij Jumbo-Visma. Het was een verrassend nieuwtje eind augustus. "Zelf had ik het eigenlijk ook niet verwacht", vertelt Van der Sande op stage in Spanje. "Die transfer is misschien wel de mooiste zege uit mijn carrière."

Van der Sande moet bij Jumbo-Visma Van Aert zo goed mogelijk ondersteunen in de klassiekers. "We willen met zoveel mogelijk man en zo weinig mogelijk verspilde energie in de finale raken."

"Het voornaamste is dat we Wout op zijn gemak kunnen zetten en dat we niet achter de feiten moeten aanlopen. Het doel is een monument winnen."

In welke koersen zien we Van der Sande in het voorjaar? "Ik begin eraan in het openingsweekend met de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Op mijn programma staat ook nog de Tirreno, waarna ik alle klassiekers rijd tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Enkel Parijs-Roubaix doe ik niet."