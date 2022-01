Tessa Wullaert gefrustreerd na nieuwe 2e plaats: "Ik zou graag weten waarom"

Tessa Wullaert brak het afgelopen jaar weer heel wat doelpunten- en assistrecords bij Anderlecht, maar dat volstond niet om de jury te overtuigen. "1 of 10 punten verschil, dat maakt niet uit. 2e is 2e. Ik ben superontgoocheld, net als vorig jaar."

Toen moest ze het afleggen tegen Tine De Caigny, nu tegen Janice Cayman. "En ik zeg nu hetzelfde als toen: ik knal gewoon voort. Mijn prestaties en statistieken zijn er, die kunnen niet veranderd worden. Als ik nóg beter mijn best doe, mag ik misschien de Gouden Schoen toch nog eens winnen?"

"Ik heb mezelf niets te verwijten. Uiteindelijk is het een subjectieve beslissing van de jury, die vandaag niet in mijn voordeel uitdraait. Waarom dan? Ik zou ook graag weten op basis waarvan ik 2e ben geëindigd. Maar dat zal ik wel nooit te weten komen. Misschien speelt het in mijn nadeel dat ik al 3 keer heb gewonnen, al zou dat niet mogen."