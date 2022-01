Succescoach ontslagen bij Nederlands hockeyteam na angstcultuur

Onder Alysson Annan wonnen de Nederlandse hockeyvrouwen prijs na prijs. Na 1 wereldtitel en 3 Europese titels volgde vorige zomer de grootste trofee: olympisch goud.

Na de ultieme beloning viel er een bom in het Nederlandse hockey. Een groep speelsters plaatste vraagtekens achter het teamklimaat. Tijdens evaluatiegesprekken ging het over een angstcultuur en verbale intimidatie.

Daardoor komt er nu een einde aan de ambtstermijn van Annan in Nederland. "De bond en de bondscoach verschillen van mening over de aanpak van het huidige traject om tot verbetering in de samenwerking en groepscultuur bij de Oranjedames te komen", klinkt het bij de hockeybond.

"Er is geen verschil van inzicht over wat er te verbeteren valt, wel over de aanpak. Ik heb mijn grens getrokken en dit is helaas de consequentie", reageert Annan zelf in een persbericht.