Simone Inzaghi is weer de boeman van Juventus, Inter scoort in 121e minuut

Simone Inzaghi heeft zijn eerste prijs met Inter al te pakken. Het is niet toevallig de Supercup, een trofee waarbij hij na vanavond een slagingspercentage van 100 procent bewaart.

Inzaghi won twee keer de Supercoppa met Lazio. In 2017 en 2019 bleef Juventus toen telkens met lege handen achter.

Dat was ook vanavond het geval. Nochtans had Weston McKennie na 25 minuten de score geopend voor de bezoekers, maar 10 minuten later maakte Lautaro Martinez gelijk vanaf de stip.

Die penaltystip leek ook over winst en verlies te zullen beslissen, maar in de 121e minuut dacht Alexis Sanchez daar toch nog anders over.

2-1, Inter wint de Supercoppa voor de 6e keer in zijn geschiedenis, voor het eerst sinds 2010.