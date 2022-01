RWDM (1B) gaat in zee met Amerikaanse investeerder van Crystal Palace

Dailly blies in 2014 nieuw leven in de oude glorienaam RWDM en klom met de club van 4e klasse op naar het tweede profniveau. Maar het was tijd voor een nieuwe stap. "In John Textor vond Dailly de ideale partner om de toekomst van de club te verzekeren", luidt het in een persbericht.



"Dankzij deze investering kan RWDM zijn professionalisering voortzetten en zich de middelen verschaffen om zijn toekomstige ambities waar te maken." Die ambities liggen in het sportieve, maar ook in de infrastructuur en de jeugdacademie.



Textor maakte fortuin in de film- en technologiebusiness. Hij kocht zich afgelopen zomer in bij Crystal Palace en onderhandelt momenteel ook met de Braziliaanse traditieclub Botafogo.



Dailly verwelkomt hem met open armen: "Wij verheugen ons zeer op de samenwerking met de heer Textor, die een enorme passie heeft voor voetbal, voor de ontwikkeling van jong talent en de RWDM Academy." Samen met Textor en alle andere betrokkenen wil de club "geschiedenis schrijven in de nabije toekomst".





Het is niet meteen duidelijk hoe groot de inbreng van Textor zal zijn. Maar het is de zoveelste Belgische profclub met een buitenlandse investeerder. Ruim de helft van onze profclubs is in buitenlandse handen. Deinze, de 4e in 1B, maakte vorige week nog bekend dat het gaat samenwerken met een Singaporese investeringsgroep.