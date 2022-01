Het Amerikaanse gerecht bijt zich vast in eerste dopingzaak na de Spelen in Tokio

Volgens de Amerikaanse aanklagers is Eric Lira, een 41-jarige therapeut uit Texas, de spilfiguur in een mogelijke dopingzaak, het eerste dopingdossier in de staart van de Olympische Spelen van afgelopen zomer.

Lira werd vandaag opgepakt en wordt ervan verdacht dopingproducten - het zou om groeihormonen en epo gaan - te hebben aangekocht in Zuid-Amerika en te hebben toegediend aan twee atleten.

In de aanklacht worden de namen van de sporters niet vermeld, maar er werden boodschappen ontcijferd waarin de prestaties op de 100 meter worden beoordeeld, wat doet vermoeden dat een van de betrokken atleten in actie kwam in het atletiektoernooi.

"Mijn lichaam voelt zo goed, Eric", schreef de atleet op 22 juni 2021. "Ik weet niet wat je gedaan hebt, maar het werkt uitstekend."

"Atleten konden op de Spelen uitblinken na jaren te hebben getraind", staat er nog in het statement van het gerecht. "Eric Lira wilde dat moment beïnvloeden met illegale producten."

Volgens sommige bronnen is de Nigeriaanse topsprintster Blessing Okagbare een van de vermoedelijke betrokkenen. Zij kwam in Tokio in actie tijdens de reeksen van de 100 meter, maar werd toen afgeremd na een positieve test buiten competitie.