Harde reset bij Oliver Naesen: "Wil weer op niveau zijn door minder te trainen"

Een vierde plaats in de E3 Harelbeke. Het was het beste resultaat van Oliver Naesen in 2021 in de klassiekers. "Ik moet gewoon eerlijk zijn, dit was mijn slechtste seizoen", klinkt het nu op stage in Spanje bij de 31-jarige renner van AG2R.

"Vorig jaar werd ik te veel betaald. Dat klopt wel, maar dat kan gebeuren. De ploeg weet ook wel dat ik er niet met 'mijn klak heb naar gesmeten'."

"Ik heb altijd mijn best gedaan, maar ik was overtraind en dat is niet meer goedgekomen. Je kan proberen om dat nog recht te zetten in het seizoen, maar dat lukt gewoon niet."

Dus ging de riem er stevig af in de winter. "Voor het eerst heb ik echt zes weken lang niet gesport, maar echt totaal niet. Enfin, zeker vier weken helemaal niets, en dan nog twee weken rustig opbouwen."

"Dan doe je niet veel: eens een uurtje lopen, dan twee dagen niets, even mountainbiken. Ik deed het kalmpjes aan. En ja, ik ben wel wat kilo's bijgekomen."

"Ik kwam van 72 kilogram voor mijn pauze en eindigde op 81. Dat was wel even schrikken, maar mijn trainer was tevreden."

"Hij maakte zich geen zorgen, de reset was totaal en dat moest. Intussen weeg ik opnieuw 76 kilogram, en dat zou nog naar 73 mogen. Dat lukt wel."