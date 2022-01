Greg Van Avermaet: "Ik ben een dagje ouder, maar ik geloof dat ik het nog kan"

Ook aan de vooravond van het wielerseizoen in 2022 is het coronavirus een item. Bij zijn team AG2R-Citroën werden op stage in Spanje enkele personeelsleden naar huis gestuurd na een positieve test.

"Het is een gespreksonderwerp, maar ik lig er niet van wakker", vertelde Greg Van Avermaet in Denia. "Ik blijf doen wat ik altijd deed, heel voorzichtig zijn en ik neem de nodige voorzorgsmaatregelen. Meer kan je niet doen."

"Die vier personeelsleden zijn nu naar huis, wij trainen hier verder en dat is een goede zaak, want je hebt zo'n kamp wel nodig richting de start van het seizoen."



Van Avermaet is helaas een ervaringsdeskundige. In november liep hij een besmetting op. "Ik had vooral last van smaakverlies."

"Verder heb ik me tien dagen geïsoleerd van Ellen en de kinderen. Ik wilde niet dat zij het zouden oplopen. Dan kunnen ze niet naar school, zitten ze geïsoleerd. Dat wilde ik hen toch niet aandoen."

"Dus leefde ik tien dagen lang in een kamer apart, werd mijn eten klaargezet op een dienblad aan de deur. Het was speciaal, de kinderen keken naar mijn alsof ik een alien was (lacht)."

"Voor de eerste keer ooit heb ik tien dagen niets gedaan, maar echt helemaal niets. Ik las de kranten en ik keek series, massa's series. Welke? Ik weet het niet, het waren er veel. Het was wel eens plezant, zo niets doen."

