Eddy Demarez en de Belgian Cats spraken met elkaar: "Oprecht, eerlijk en respectvol"

Ellen Schouppe, de sportpsychologe van de Belgian Cats, stuurt en ondersteunt. Ik ben getuige. Het is een gesprek waar Eddy al lang naar uitkijkt, nood aan heeft, om weer vooruit te kunnen. Een gesprek waar de Cats, ondanks de pijn en de harde kritiek die ook zij hebben gekregen, toch voor open staan. Het gesprek is bij momenten emotioneel, maar vooral oprecht, eerlijk en respectvol.

De uitspraken van mijn Sporza-collega Eddy Demarez over de Belgian Cats. Er is al zoveel over gezegd en geschreven. We hebben al zoveel meningen gehoord. Wit of zwart, zelden grijs.

Het was bevrijdend om in een rechtstreeks gesprek mijn excuses te kunnen aanbieden aan de Cats.

"Ik ben me bewuster dan ooit welke effecten domme grappen kunnen hebben op anderen, in dit geval op de Cats.”

Eddy Demarez: “Het was bevrijdend om in een rechtstreeks gesprek mijn excuses te kunnen aanbieden aan de Cats. Het was een ontzettend goed, fijn en warm gesprek. De mensen die je gekwetst hebt in de ogen zien, was erg confronterend."

De ontgoocheling wegspoelen

"De uitspraken van Eddy kwetsen, net omdat de Cats voor diversiteit staan", zegt Antonia. "Iedereen moet kunnen zijn wie zij of hij is, zonder vooroordelen of veroordelingen."

Dit incident is een dieptepunt voor de Cats, voor Eddy en bij uitbreiding de hele Sporza-redactie. Tegelijk is het ook een startpunt. Eddy heeft diep gezeten, maar is met zijn fout aan de slag gegaan. Hij heeft heel wat gesprekken gevoerd, met de collega’s, maar ook met veel vrouwen in de sportwereld.

Emma Meesseman: “Ik ben blij dat alles uitgeklaard is tussen beide partijen, het was een gesprek waar enkel positieve gevoelens van overblijven en vooral respect. We gaan verder als 1 team.”

Sporza heeft daarom een werkgroep “Diversiteit en Vrouwensporten” opgericht. Vier vrouwen en vier mannen (drie journalisten, twee eindredacteurs en drie productiemedewerkers) bekijken op welke manier Sporza, via TV, radio en online, diversiteit en vrouwensporten behandelt. Ze houden dagelijks de vinger aan de pols, zullen sturen en bijsturen. Ze schakelen ook externen in uit de sportwereld, atleten, ex-atleten, coaches en begeleiders.

Hoe evalueren zij Sporza? Wat is er al goed, waar en hoe kan het beter? Er zal ook samengewerkt worden met de verschillende sportfederaties en bonden, met een belangrijke rol voor de basketbalfederaties Basketbal Vlaanderen en Basketball Belgium.

Basketbal Vlaanderen: “Equality is een thema dat centraal staat in de waarden die de Belgian Cats en de ganse basketbalfamilie willen uitstralen. Wij willen een voortrekkersrol blijven spelen in het thema diversiteit in de sport. Samen streven we naar een sport waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn, ongeacht afkomst, huidskleur, gender, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of sociale status. Basketbal is er voor iedereen.”

Antonia Delaere: “Mooi om na dit gesprek te zien dat we deze gebeurtenis tot iets positiefs maken waar we in de nabije toekomst hopelijk resultaat van kunnen zien.”

