Dreigt Lotto-Soudal te degraderen uit de WorldTour? Strijd tegen 2 Franse teams

Hoe werkt het systeem van degraderen of promoveren?

Net als in het voetbal heeft de UCI in het wielrennen een systeem geïntroduceerd met promotie en degradatie.



18 ploegen kregen in 2020 een licentie voor de WorldTour, de hoogste klasse in de wielersport. Die licentie is voor 3 jaar geldig: van 2020 tot en met 2022.

Op het einde van dit seizoen deelt de UCI dus opnieuw 18 WorldTour-licenties uit aan de ploegen die in 2020, 2021 en 2022 de meeste punten hebben gesprokkeld.

Belangrijk om te weten is dat per ploeg enkel de 10 grootste puntenpakkers per jaar in rekening worden gebracht. Vooral de kopmannen en schaduwkopmannen moeten dus in de prijzen rijden.

Vorig jaar oogstte Quick Step-Alpha Vinyl het meeste aantal punten van alle teams: 15.641 punten, Lotto-Soudal legde 4.704 punten in het mandje. Opvallend: Tadej Pogacar sprokkelde in zijn eentje meer punten dan de beste 10 Lotto-renners samen.