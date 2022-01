Controverse op de Afrika Cup: scheidsrechter fluit (eerste keer) af in 85e minuut

Op de Afrika Cup is ook Tunesië-Mali op 0-1 geëindigd, maar de zoveelste 0-1 of 1-0 op het landenkampioenschap is niet het gespreksonderwerp. Scheidsrechter Janny Sikazwe werd de figuur van de controversiële match. Hij floot namelijk af in de 85e minuut... En daarmee was de kous nog niet af.