Club-kamp ontgoocheld en verrast: "Wellicht elkaar punten afgepakt"

Charles De Ketelaere werd her en der tot topfavoriet voor de Gouden Schoen gebombardeerd, maar uiteindelijk eindigde hij op de 3e plaats. "Dat is een kleine ontgoocheling", geeft hij toe. "Maar morgen is er een nieuwe dag en gaan we weer voetballen."

"Ik hoorde ook dat ik de favoriet zou zijn, maar ik hield altijd in mijn achterhoofd dat dat gezegd werd door mensen die de uitslag niet kenden. Paul is ook een verdiende winnaar na zijn jaar."

De Ketelaere kon zijn ontgoocheling snel wegslikken, maar dat lukte zijn ploegmaat Noa Lang niet. "Ik snap dat. Toen ik hoorde dat ik 3e was, dacht ik dat hij sowieso zou winnen. Maar dat is niet gebeurd. Wellicht hebben we elkaar punten afgepakt. Jammer, maar dat is het leven."