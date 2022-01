Wout van Aert schrapt Strade Bianche en kiest voor Parijs-Nice

"De ambitie is om een monument te winnen", herhaalde Wout van Aert vandaag nog eens tijdens de ploegpresentatie in Spanje.

"Ik heb vorig jaar heel mooie overwinningen behaald, maar in de grootste koersen heb ik er soms naast gegrepen. Hopelijk verandert dat dit jaar."

Wout van Aert zal daarom zijn programma "anders aanpakken". Hij opent in de Omloop Het Nieuwsblad en skipt Strade Bianche, de koers waar hij al jaren een smaakmaker is en waar hij in 2020 won.

Ook Tirreno-Adriatico zal Van Aert niet ontvangen. Vorig jaar werd hij er 2e nadat hij 2 ritzeges had behaald. Van Aert debuteert in 2022 in Parijs-Nice.

Tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal hij ook rugnummer 1 dragen in de Amstel Gold Race, de Nederlandse klassieker die dit jaar door de Franse verkiezingen tussen de kasseikoersen ligt.

"We hebben geconcludeerd dat geen koers tussen de Ronde en Roubaix ook moeilijk zou zijn. Het zou raar zijn om een mooie koers als de Amstel te laten liggen. Ik probeer van Sanremo tot Roubaix een piekperiode te hebben."

Ploegmaat Tiesj Benoot moet Van Aert assisteren. De aanwinst vat zijn seizoen ook aan in de Omloop en trekt wel naar Strade Bianche, waar hij in 2018 won, en Tirreno-Adriatico. Daarna zet hij zijn mes en vork in de klassiekers tot en met Luik-Bastenaken-Luik.