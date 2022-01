Walter Roelants is weer in België na crash in Dakar: "Film van zoon Joel speelde weer af"

Walter Roelants is na zijn valpartij van vorige week woensdag in de Dakar terug in België. Zondagavond werd hij met een speciale vlucht naar Parijs gevlogen waarna hij met een ziekenwagen naar het ziekenhuis van Herentals werd gebracht. Als Roelants woensdagochtend opnieuw negatief test op corona, ondergaat hij in de namiddag een operatie waarna hij kan beginnen met revalideren.

In 2021 nam Walter Roelants voor het eerst deel aan de Dakar. Hij wou met zijn deelname geld inzamelen voor To Walk Again. Nadat zijn zoon Joel Roelants in 2014 na een val in de GP van Italië verlamd was geraakt vanaf de tepels, kon die bij de organisatie van Marc Herremans terecht. Roelants wou vorig jaar iets terugdoen voor zijn zoon én het goede doel en zamelde met zijn deelname bijna 50.000 euro in voor To Walk Again. Met 60 jaar en 285 dagen was Roelants de oudste Belgische motorrijder die erin slaagde de Dakar uit te rijden. Dit jaar schreef Roelants zich opnieuw in voor de Dakar. Op zijn 61e verteerde hij de Dakar goed, maar net geen week geleden ging het mis. "Ik was samen met Mathieu Liebaert onderweg. Van de klap weet ik niets meer, wel van de momenten nadien", zegt Walter Roelants. "Mathieu Liebaert was als eerste bij mij. Ik denk zelfs dat hij het ongeval heeft zien gebeuren." "Hij stelde mij op mijn gemak, vertelde mij dat alles zou goedkomen en dat hij bij mij zou blijven tot de helikopter er was. Speciale kerel, heel rechtuit maar ik mag hem wel. Ik ben hem ook ontzettend dankbaar."

"Nu lag ik er, maar ik kon alles nog bewegen"

Toen de helikopter bij Roelants kwam, werd hij emotioneel. "De film van mijn zoon Joel speelde zich opnieuw af. Ik heb toen alles zien gebeuren en ben bij hem gebleven. Nu lag ik daar, met dat verschil dat ik wel alles nog kon bewegen." "Ik heb enorm veel geweend. De mensen die rond mij stonden, werden stil toen ik hen uitlegde waarom ik jankte." Met de helikopter ging het richting ziekenhuis in Riyadh. "Saudi-Arabië is zo'n ontwikkeld land, maar op vlak van medische begeleiding verschilt het heel veel van wat wij in België gewoon zijn." "Misschien had het te maken met het feit dat ik in een militair hospitaal ben terechtgekomen. Het medisch personeel was jong. Op zich geen probleem, maar meer dan drie woorden Engels spraken ze niet. En dat was een groot probleem."

Ik heb enorm veel geweend. De mensen die rond mij stonden, werden stil toen ik hen uitlegde waarom ik jankte. Walter Roelants

Gelukkig voor Roelants was zijn zoon Axel bij hem. "Hij heeft fantastisch werk geleverd en ervoor gezorgd dat ASO op een bepaald moment zich met het verhaal gemoeid heeft. Vanaf dat ogenblik is alles in een stroomversnelling terechtgekomen." "Zondagavond vertrokken we in Jeddah richting Parijs waar we omstreeks 1 u geland zijn. Daar stond een ambulance uit Herentals klaar die mij naar het ziekenhuis bracht. Het was een lange, moeilijke en soms pijnlijke reis. Maar het zijn maar momentopnames. Ik word hier goed verzorgd." "Met dokter Toon Claes ben ik ook in goede handen. Hij heeft zich de voorbije week fel om mij bekommerd en van op afstand raad gegeven." "Bij aankomst in Herentals testte ik negatief op corona. Als ik woensdagochtend opnieuw negatief test, word ik in de namiddag geopereerd. Vanaf donderdag beginnen we dan te revalideren."