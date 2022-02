Van skiballet tot speedskiën: 8 "vergeten" sporten die ooit op het programma van de Winterspelen stonden

1. Skiballet

Onder de koepel van het freestyle skiën stond skiballet (soms ook acroski genoemd) voor het eerst op het programma op de Spelen van Calgary, weliswaar als demonstratiesport. Ook 4 jaar later, in Albertville, werden er weer medailles in dit onderdeel uitgedeeld. Uiteindelijk besloot het IOC het experiment met skiballet toch maar weer op te bergen.

Kunstschaatsen is op elke Winterspelen een van de meest aansprekende sporten. Waarom zou je dezelfde artistieke oefeningen niet met ski's op de sneeuw kunnen laten zien, vroegen ze zich in de jaren 80 af?

Hermann Reitberger danst naar olympisch goud in 1988

2. Speedskiën

Deze waaghalzerij maakte in 1992 in Albertville haar opwachting. Winnaar Michael Prufer haalde net geen 230 km/u. Maar toen de Marseillaise klonk, was al duidelijk dat deze sport een kort olympisch leven beschoren was. Op de dag van de finale kwam de Zwitser Nicholas Bochatay om het leven nadat hij op een sneeuwruimer was gebotst.

Een van de spectaculairste sporten op het menu van de Olympische Winterspelen is zonder twijfel het speedskiën. In tegenstelling tot bekende onderdelen als de slalom of de afdaling gaat het er in het speedskiën om om een zo hoog mogelijke snelheid te behalen.

3. Militaire patrouille

In de oertijd van de Olympische Zomer- en Winterspelen kom je heel wat sporten tegen die een militaire achtergrond hebben. Zo duikt op de allereerste editie van de Winterspelen, in 1924, de sport "militaire patrouille" op. Het was een combinatie van langlaufen, schieten en kaartlezen. Teams bestonden uit 4 militairen: 2 officieren en 2 soldaten.

4. Bandy

Bandy is een combinatie van voetbal, hockey en ijshockey die ontzettend populair is in Scandinavië. De sport wordt het hele jaar door gespeeld, maar wanneer ze in het hockey in de winter de zaal intrekken, doen ze dat bij bandy in de zomer en heet het floorball.

Bandy stond 1 keer op het olympische programma, niet toevallig toen de Spelen in 1952 in het Noorse en dus Scandinavische Oslo georganiseerd werden. Het goud ging evenwel naar Zweden, waarbij toen ene Orvar Bergmark speelde. Die bereikte 6 jaar later zowaar de finale van het WK voetbal en was later nog bondscoach van de Zweedse nationale voetbalploeg.