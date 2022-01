Tom Dumoulin maakt hoofddoel van Giro: "Verwachtingen zijn altijd hoog"

Vorig jaar duwde Tom Dumoulin de pauzeknop in, waardoor hij pas half juni aan zijn seizoen begon. De focus lag toen op de olympische tijdrit, grote rondes waren niet aan de orde.



Dit jaar zal Dumoulin wel weer te bewonderen zijn in een grote ronde. De 31-jarige Nederlander werkt toe naar de Giro, die hij 5 jaar geleden al eens op zijn erelijst neerpende.

"De keuze tussen de Giro en de Tour was niet al te moeilijk", vertelt Dumoulin op de ploegpresentatie. "We hebben al een heel goede Tour-ploeg met Primoz (Roglic), Jonas (Vingegaard) en Steven (Kruijswijk) als vooruitgeschoven mannen."

"Aan de Giro koester ik bovendien mooie herinneringen. Het is mijn hoofddoel dit jaar en het wordt heel bijzonder om die koers weer te rijden."

Met welke verwachtingen trekt Dumoulin naar de Italiaanse grote ronde? "De verwachtingen zullen altijd hoog zijn, in gelijk welke koers waar ik van start ga. Dat verwachtingspatroon heb ik opgebouwd door de mooie wedstrijden die ik al gewonnen heb."

Dumoulin wordt niet de enige Jumbo-troef in Italië. "Het is heel leuk dat ik in de Giro het kopmanschap zal delen met (de Noor) Tobias Foss. We komen goed overeen. Ik kijk ernaar uit om samen met hem finales te rijden."