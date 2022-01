Tiesj Benoot: "Bij Jumbo-Visma kan ik het best tot mijn recht komen"

"Niet veel renners willen met hem naar de finish en ik moet het van een aanval hebben. Dan is het beter om niet tegen Wout te moeten rijden. We komen goed overeen. Ik verwacht geen problemen."

"Ik besef dat ik minder kansen zal krijgen dan vroeger, want vorig jaar was ik vrijwel altijd kopman. Maar om grote koersen te winnen kan het een voordeel zijn om met Wout te koersen."

Nochtans wordt links en rechts gezegd dat Benoot vooral in een dienende rol zal moeten rijden. "Ik ben geen veelwinnaar, dat wist ik al als eerstejaars. Maar in deze ploeg, waar je met Wout van Aert vrijwel altijd de topfavoriet hebt, kan ik het best tot mijn recht komen."

"Ik wil zeker naar de Tour"

Maar is er in de onderhandelingen met Jumbo-Visma gesproken over concrete kansen?

"Het is niet dat ik nu teken om elke koers vanaf de start me 100 procent leeg te rijden. Ik ben prof genoeg om te weten dat dat soms het geval is. Denk aan Gent-Wevelgem: als Wout er bij is, dan is het evident dat je voor een sprint gaat."

"Maar er zijn nog andere koersen waar Quick Step al bewezen heeft dat je de breedte kan uitspelen. Dat is ook de reden waarom Wout niet altijd gewonnen heeft terwijl hij wel de sterkste was. Hij reageerde vaak zelf al op 70 km van de finish en dat betaal je in de finale."

Benoot mikt in eerste instantie op de klassiekers, maar vergeet ook de rittenkoersen van een week niet. "Ik zeg zeker niet neen, maar ik ben hier eerst voor het voorjaar. Ik rijd de klassiekers op Sanremo en Roubaix na."

En wat met de Tour? Benoot heeft nog geen zekerheid. "Maar ik wil er zeker rijden. Iedereen wil deel uitmaken van dit verhaal en je voelt dat het leeft."