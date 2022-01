Raul Garcia heeft weinig zin in Supercup in Saudi-Arabië: "Complete nonsens"

Het is niet nieuw dat een Supercup in een Europese topcompetitie in een ver buitenland wordt gespeeld. In Italië trokken ze in 1993 al naar de VS en deden ze sindsdien nog onder meer China, Qatar en Saudi-Arabië aan.

Datzelfde Saudi-Arabië telde dit jaar heel wat duiten neer om ook de Spaanse Supercup eens binnen te halen. Aan de vooravond van het minitoernooi uitte Raul Garcia, de ervaren middenvelder van Bilbao, zijn ongenoegen en hij hield zich daarbij niet in.

"Ik vind het complete nonsens dat we naar Saudi-Arabië moeten", zegt Garcia. "Misschien ben ik iemand van de oude stempel, maar het voetbal is veranderd. Ze zijn de fans uit het oog verloren. Dat ziet iedereen."

Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, is het daar uiteraard niet mee eens. Dat de bond tot 2029 jaarlijks 30 miljoen euro opstrijkt door deze deal zal zijn mening wellicht enigszins kleuren: "We hebben van een verloren match in de zomer een internationaal evenement gemaakt, wellicht het grootste minitoernooi ter wereld."