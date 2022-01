Onze vijf analisten geven hun top 5 voor de Gouden Schoen: "Het is écht moeilijk dit jaar"

Gert Verheyen: "De Ketelaere intrinsiek het grootste talent"

"Charles De Ketelaere op één. Hij verdient dat en is intrinsiek het grootste talent op onze velden. Ik voorspel dat De Ketelaere het nog ver brengt - een Gouden Schoen zou dus mooi bij hem staan. Op 2 staat voor mij Dante Vanzeir. Ondanks heel wat tegenslag bouwde hij ondertussen een mooie carrière uit. Hij vormt bij Union een fantastisch koppel met Undav."

Nikola Storm heeft in 2021 iets uitzonderlijks gepresteerd. Gert Verheyen

"Op 3 kies ik opnieuw Belgisch: Nikola Storm. De landgenoot die het meeste goals maakte in 2021. Dat is toch iets uitzonderlijks, gezien hij in het verleden moeilijk scoorde. Plaatsen 4 en 5 hebben voor mij geen belang: doe dan maar Deniz Undav en Sergio Gomez.

De top 5 van Gert Verheyen 1. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 2. Dante Vanzeir (Union) 3. Nikola Storm (KV Mechelen) 4. Deniz Undav (Union) 5. Sergio Gomez (Anderlecht)

Wesley Sonck: "Weinigen staken er echt bovenuit"

"Ik weet nog dat ik lang heb moeten nadenken bij het invullen van mijn stemformulier. Weinig spelers staken er dit jaar écht bovenuit." "Paul Onuachu dan maar op één, omdat ik denk dat hij met ruime voorsprong de eerste stemronde zal winnen en dat de stemmen in de tweede enorm verdeeld zullen zijn. Het was straf wat hij de voorbije twaalf maanden heeft gedaan. Vorig seizoen topschutter met 29 goals en nu ook al weer 12 doelpunten...."

Ito moet sowieso punten krijgen, want hij ontgoochelde dan weer zelden. Hetzelfde geldt voor Vanaken.

"Na een nummer één is het onmogelijk kiezen. Charles Ketelaere blijft voor mij iemand met hoogtes en laagtes, wat niet verwonderlijk is gezien zijn leeftijd. Ook Noa Lang had mindere periodes waarin hij niet beslissend was." "Junya Ito moet sowieso punten krijgen, want hij ontgoochelde zelden. Zelfs bij een minder goed Genk was hij vaak de betere. Hetzelfde geldt voor Hans Vanaken bij Club. En dan nog de jongens van Union: Vanzeir, Undav en Nielsen... Zij gaan punten sprokkelen, maar er ook veel van elkaar afnemen."

De top 5 van Wesley Sonck 1. Paul Onuachu (Genk) 2. Onbeslist 3. Onbeslist 4. Onbeslist 5. Onbeslist

Wim De Coninck: "Tissoudali heeft uniek profiel"

"Ik noteer Charles De Ketelaere op één. Een jongen met een uniek profiel en uitstekende cijfers: het grootste talent op de Belgische velden. Hij straalt ook bescheidenheid en naturel uit. Dat doet veronderstellen dat hij een nog grotere carrière zal maken." "Op 2 staat voor mij Deniz Undav, door zijn imposant aantal goals en assists. Mocht iemand van Club, Genk of Anderlecht zulke cijfers voorleggen, zou er geen discussie zijn over de Gouden Schoen."

Vanzeir en Undav verdienen in de top 5 te staan. Wim De Coninck

"Tarik Tissoudali op 3. De Marokkaan heeft een uniek profiel. Iemand die meerdere mensen kan uitschakelen met passeerbewegingen van het pleintjesvoetbal. Bovendien begint hij steeds vaker te scoren." "Nummer 4 is Hans Vanaken - voor zijn treffers in de Champions League en wedstrijden met de nationale ploeg. Tot slot Dante Vanzeir, want ook hij verdient net als Undav in de top 5 te staan."

De top 5 van Wim De Coninck 1. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 2. Denis Undav (Union) 3. Tarik Tissoudali (KAA Gent) 4. Hans Vanaken (Club Brugge) 5. Dante Vanzeir (Union)

Franky Van der Elst: "Bij Lang zal er verdeeldheid zijn door gedrag"

"Het is zeer moeilijk dit seizoen. Er zal veel verdeeldheid bij de stemgerechtigden geweest zijn, omdat er over het hele kalenderjaar niemand domineerde. Zoals de spelers van Genk die hun fantastische seizoenseinde niet konden bevestigen. Ik zet Charles De Ketelaere bijgevolg op één, maar twijfel of hij in de eerste stemronde veel punten zal gekregen hebben."

Het gedrag van Noa Lang zal sowieso meespelen in de stemmen. Franky Van der Elst

"Paul Onuachu mag zeker niet vergeten worden, vandaar zijn 2e plek. Hij scoorde aan de lopende band en speelde uitstekende play-offs. Op 3 prijkt Noa Lang. Hij draaide een goed seizoen, maar natuurlijk zal er verdeeldheid zijn door zijn gedrag - dat speelt sowieso mee in de stemmen. Hans Vanaken en Deniz Undav zijn voor mij 4 en 5."

De top 5 van Franky Van der Elst 1. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 2. Paul Onuachu (Genk) 3. Noa Lang (Club Brugge) 4. Hans Vanaken (Club Brugge) 5. Denis Undav (Union)

Eddy Snelders: "Vanaken kan opnieuw Schoen winnen"

"Dante Vanzeir kreeg van mij de meeste punten. Een speler met scorend vermogen, speloverzicht en diepgang. Hij was samen met Union de grote revelatie van 2021 en schopte het zelfs tot de Rode Duivels." "Hans Vanaken staat voor mij op het op één na hoogste schavotje. Als je de twee stemrondes optelt, zal hij weer dicht eindigen. Hij kan zeker opnieuw de Gouden Schoen winnen. En dat zou ook volkomen terecht zijn als leider van Club Brugge."

De Ketelaere groeide in alle bescheidenheid uit tot een onmisbare pion. Dat laatste mag niet vergeten worden. Eddy Snelders

"Op 3 Deniz Undav, de tweede factor van het gouden duo van Union. Charles De Ketelaere zet ik op 4. Hij ontwikkelde zich enorm dit seizoen en groeide op korte tijd uit tot een onmisbare pion. In alle bescheidenheid - dat mag niet vergeten worden." "Als laatste zet ik Tarik Tissoudali in mijn top 5. Een onmisbare schakel in het aanvallende compartiment van KAA Gent, een van de beste ploegen de voorbije maanden."