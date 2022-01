Nathan Van Hooydonck getuigt over verlies van zoontje: "Ik denk er continu aan"

Enkele dagen geleden deelde Nathan Van Hooydonck het vreselijke nieuws op Instagram over het overlijden van zijn pasgeboren zoontje Thiago in de laatste dagen van 2021. Van Hooydonck is intussen op stage in Spanje met zijn team Jumbo-Visma en probeert aan de vooravond van het seizoen met vallen en opstaan de draad van het profleven op te pikken. "Ik heb eerst en vooral een fantastische vrouw naast mij", vertelt de moedige Van Hooydonck aan onze reporter. "Ze heeft me in alles gesteund." "We maken een heel donkere periode door. Daags na de begrafenis ben ik begonnen met fietsen en dat deed heel veel deugd." "We hebben dan besproken of ik naar hier zou komen. De ploeg liet me daar vrij in, maar Alicia zei dat het me goed zou doen. De stage in Spanje zorgt voor enorm veel afleiding." "Dankzij haar kan ik het een beetje beter verwerken. Elke dag kan ik proberen te doen wat ik moet doen en wat de mensen van mij verwachten." "Zij is mijn steunpilaar. Ze is niet hier, maar we hebben veel contact via FaceTime. Misschien ben ik over enkele dagen thuis omdat het niet gaat, maar ook de ploeg steunt me. Ze zijn fantastisch." (lees voort onder het Instagram-bericht over het overlijden)

"Ik probeer me 100 procent te smijten, maar als het minder is, dan schik ik me in een andere rol"

Nathan Van Hooydonck vertelt zijn verhaal opvallend kranig, maar het moet een helse opdracht zijn om de gedachten op de fiets te houden. "Ik denk continu aan het verlies. De ene dag gaat beter dan de andere, maar als ik bijvoorbeeld bij ons in het dorp op training vertrek en een kinderwagen zie, dan breekt mijn hart in duizend stukken." "We hebben hier evenwel een paar onnozelaars in de ploeg die de sfeer erin houden en dan kun je je gedachten een beetje verzetten, maar uitbundig lachen is er nog niet bij en dat zal niet voor snel zijn." Tast Van Hooydonck dan ook volledig in het duister over zijn sportieve afspraken? "Ik heb een tijdje niets gedaan, maar daar maak ik me absoluut niet druk in." "Ik probeer me 100 procent te smijten. Als ik een minder goed voorjaar rijd, dan schik ik me in een andere rol. Iedereen zal dat begrijpen, denk ik." "Zolang ik mijn best doe, kan ik mezelf niets verwijten. En wat anderen denken, interesseert me weinig."

"Onze ploeg was niet goed genoeg voor een kopman als Wout van Aert"

Nathan Van Hooydonck was in 2021 een van de lijfwachten van Wout van Aert. Hij werd zelf nog 7e in Gent-Wevelgem, de klassieker die zijn kopman won. Van Hooydonck en zijn leider hebben veel versterking gekregen voor het Vlaamse werk. "We hadden een goeie ploeg, maar die was niet goed genoeg voor een kopman als Wout van Aert. We hebben enorm goed geïnvesteerd." De eigen doelen, die probeert Van Hooydonck nog vast te houden. "Vorig jaar heb ik een finale kunnen rijden en dat wil ik herhalen." "Een resultaat halen in de Ronde of Roubaix is niet makkelijk, maar ik geloof er nog altijd in. En ik wil ook kunnen winnen met de ploeg. Daar kan ik een cruciale rol in spelen."