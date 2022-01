Joachim Gérard knoopt na hartproblemen in Tokio weer aan met overwinning

Met de Fransman Stéphane Houdet versloeg hij in de finale de Argentijn Gustavo Fernandez en de Spanjaard Martin De la Puente met 6-3, 4-6 en 12/10.

In het enkel had Gérard in de eerste ronde verloren van Houdet. Die wipte daarna in de halve finale ook Jef Vandorpe.

De 33-jarige Gérard kreeg op de Paralympische Spelen last in de hartstreek en had enkele weken intensieve verzorging nodig. Bij zijn thuiskomst in België liet hij een defibrillator inplanten.