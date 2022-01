Japanse turnlegende "King Kohei" Uchimura (33) zet punt achter carrière

Kohei Uchimura is een levende legende in het turnen. De 33-jarige wordt gezien als een van de beste turners aller tijden. In eigen land nam hij deze zomer al voor de 4e keer deel aan de Spelen. Hij won in 2012 en 2016 goud in de allroundfinale en in Rio pakte hij ook goud met het team.

Maar deze zomer plaatste Uchimura zich alleen individueel aan de rekstok. Hij droomde ervan om nog een keer te schitteren, maar tijdens de kwalificaties liep het mis. Tijdens een moeilijke combinatie kwam hij ten val en hij stootte niet door naar de finales.

Uchimura nam daarna ook nog deel aan het WK turnen en eindigde daar 6e aan de rekstok. Dat was zijn laatste wapenfeit.

Uchimura stopt met naast zijn olympische medailles ook 10 wereldtitels op zak.