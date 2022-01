Genk-coach Bernd Storck blijft geloven in Play-off I: "Alles is mogelijk"

Racing Genk annuleerde de traditionele winterstage in zonnige oorden, maar daar maalt Bernd Storck niet om. Ook in de vertrouwde omgeving heeft de ploeg de voorbije dagen goed kunnen trainen, zegt de Duitser. "Met de huidige coronabesmettingen was het een goeie beslissing om niet naar Spanje te gaan. Het is hier minder warm, maar de omstandigheden zijn hier ook goed. Het veld is niet bevroren en we hebben hier goed kunnen trainen", vertelt Storck aan Sporza. Ook Genk telde enkele coronagevallen, maar die spelers zijn intussen opnieuw uit quarantaine. Met uitzondering van Paul Onuachu, die nog op de sukkel is met een blessure, is de groep compleet. "Met Paul moeten we nog voorzichtig zijn, zeggen de dokters. We nemen geen risico's."

Storck nam midden in een drukke periode over bij Genk na het ontslag van John van den Brom. De winterstop heeft hem de tijd gegeven om zijn team beter te leren kennen en zijn ideeën erin te slijpen. "Nu ken ik de spelers goed en zij begrijpen ook beter wat ik van hen verlang. We zijn op de goeie weg", weet Storck.



"We willen zondag winnen van Beerschot, zodat we een goeie start maken in 2022", zegt Storck, die ondanks de achterstand blijft geloven in Play-off I. "De weg is nog lang, maar als we goed spelen, is alles mogelijk. We moeten erin blijven geloven en het match per match bekijken."



Van uitgaande transfers deze maand wil Storck niet weten. "Iedereen blijft hier, dat is duidelijk", klinkt het resoluut. "Als je bij Genk speelt, weet je dat je moet knokken voor je plek. Als speler moet je je verantwoordelijkheid nemen. Die uitdaging gaan we samen aan. We hebben iedereen nodig."