Djokovic afgeschermd tijdens training, nog wachten op definitieve beslissing

Novak Djokovic is in Melbourne volop aan het trainen voor de Austalian Open. De Servische nummer 1 wordt wel afgeschermd. Camera's en fotografen waren niet welkom. Hij is sinds gisteren weer vrij om te gaan en staan waar hij wil, al blijft het wachten op de definitieve beslissing van de immigratieminister. "Hij neemt zijn tijd", klinkt het.