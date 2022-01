De keizers van onze competitie: wat maakt België de ideale bestemming voor Japanse voetballers?

Op onze voetbalvelden wordt een aardig mondje Japans gesproken. Met de komst van de (gewezen) topper Shinji Kagawa naar STVV tellen we nu 15 Japanse spelers in de Jupiler Pro League. "Het zijn bescheiden en hele harde werkers die de groep voorop stellen", weet Japanoloog en tolk Michaël Hauspie.

De Jupiler Pro League is de place to be voor Japanners. Nergens anders in Europa spelen er zoveel Japanners in de hoogste afdeling.

Japan vertegenwoordigt de op een na grootste groep buitenlandse voetballers in de hoogste afdeling van ons voetbal. Maar liefst 15 (of 5% van alle spelers) zullen na de winterstop aan de slag zijn in de Jupiler Pro League. Enkel Frankrijk doet beter met 35 vertegenwoordigers (11%). Met 7 Japanners in de kern steekt STVV er met kop en schouders bovenuit. Geen toeval, de club uit Sint-Truiden is in handen van een Japans mediabedrijf: Digital Media Market, kortweg DMM.com. Het bedrijf biedt onder meer online-entertainment aan. Entertainment zoals voetbal.

de 15 Japanners in de Jupiler Pro League 2021-2022 club speler leeftijd positie Union Koki Machida 24 centrale verdediger Kaoru Mitoma 24 linksbuiten Antwerp Koji Miyoshi 24 offensieve middenvelder Charleroi Ryota Morioka 30 offensieve middenvelder RC Genk Junya Ito 28 rechtsbuiten KV Kortrijk Tsuyoshi Watanabe 24 centrale verdediger STVV Daniel Schmidt 29 doelman Ko Matsubara 25 linksback Daiki Hashioka 22 rechtsback Shinji Kagawa 32 offensieve middenvelder Tatsuya Ito 24 linksbuiten Taichi Hara 22 spits Daichi Hayashi 24 spits KV Oostende Tatsuhiro Sakamoto 25 rechtsmidden Beerschot Musashi Suzuki 27 spits

Springplank naar de grotere competities

Maar waarom kiezen er nu zoveel Japanners voor België als de gedroomde voetbalbestemming? "Ze zien België als een goeie kennismaking met het Europese voetbal. En als een springplank naar een grotere competitie", weet tolk en Japanoloog Michaël Hauspie. Hij helpt Japanse voetballers zoals Suzuki (Beerschot), Mitoma (Union) of Kubo (ex-Gent) wanneer ze in ons land belanden. Jongens als Endo, Kamada en Tomiyasu gaven al het goede voorbeeld. Na hun passage bij STVV zijn ze uitgegroeid tot vaste waardes in topcompetities: Endo (Stuttgart) en Kamada (Frankfurt) in de Bundesliga, Tomiyasu (Arsenal) zelfs in de Premier League.

Takehiro Tomiyasu (ex-STVV) is nu een vaste waarde bij Arsenal.

"Wanneer Japanners in Europa aankomen, primeert het sportieve plan", weet Hauspie. "In de Jupiler Pro League verdienen ze niet meteen meer dan in de J-League in Japan." "Japanners zien hun tijd in België als een investering in hun carrière. Een beetje zoals de Canadezen David (ex-AA Gent) of Buchanan (Club Brugge)."

Wanneer ze in Europa aankomen, primeert het sportieve. In de Jupiler Pro League verdienen ze niet meteen meer dan in de J-League in Japan. Michaël Hauspie

Harde werkers en ploegspelers

Coaches in ons land zien Japanners bovendien graag komen. De taalbarrière is er, maar die weegt niet op tegen de werkijver van de Aziatische Vanakens of Mignolets. Michaël Hauspie: "Het hangt van persoon tot persoon af. Ito van Genk houdt vast aan het Japans, maar Mitoma (Union) probeerde al snel Engels te praten. En Suzuki (Beerschot) sprak al wat Engels toen hij in Antwerpen aankwam." "En het klopt: Japanners zijn harde werkers", gaat de tolk voort. "Ze blijven rustig, ze zijn beleefd en stellen de groep boven het individu. Een droom voor een voetbalcoach."

Kaora Mitoma maakt het mooie weer bij Union.

Grote belangstelling vanuit Japan

Ito die Genk de beker schenkt, Mitoma die swingt met Union of Morioka die een assist uitdeelt in Charleroi: ze hebben het allemaal gezien in Japan. "Baseball blijft de populairste ploegsport in Japan, maar voetbal heeft een erg grote inhaalbeweging gemaakt. Japanners die van voetbal houden, volgen hun spelers in België misschien nog harder dan wij de Rode Duivels in het buitenland", weet Michaël Hauspie. "In kranten, op websites en via de sociale media." "Toen Kubo in Gent speelde, heb ik over hem bericht voor een Japans persagentschap. En ik was niet alleen. Voor matchen van AA Gent kwamen er soms tot 5 Japanse reporters afgezakt. Enkel en alleen voor hem, zo groot was de belangstelling."

Binnenkort maakt Kagawa zijn opwachting bij STVV in de Jupiler Pro League. Japan kijkt alvast mee.

Yuya Kubo lokte tot 5 Japanse reporters naar Gent. Nu voetbalt de aanvaller in Amerika voor Cincinnati.

Voorgangers van de huidige generatie Japanners

De allereerste Japanner in België: Masahiro Endo. In 2000 speelde de verdediger 4 matchen voor KV Mechelen.

Takayuki Suzuki kwam in Genk aan na de Wereldbeker in 2002. Hij had indruk gemaakt tegen België, maar kon niet doorbreken bij de topclub en ging daarna voor Heusden-Zolder voetballen.