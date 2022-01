Bespioneert China straks olympiërs via hun telefoon? "Spyware blijft je jaren achtervolgen"

Over een maandje gaan de Olympische Winterspelen van start en strijken er mensen van over de hele wereld neer in Peking en omstreken. De communistische autoriteiten in China hebben een kwalijke reputatie als het op spionage aankomt en dus zijn enkele delegaties, waaronder de Belgische, op hun hoede.

"Er zijn tal van verhalen bekend van telefoons die in China gebruikt werden en die plots spyware op hun toestel hebben", zegt correspondente Leen Vervaeke in De Wereld Vandaag.

"Technisch kan dat zeker, want het is al eerder gebeurd bij bijvoorbeeld de Belgische handelsmissie in China. Al is nooit echt duidelijk of die spyware ook effectief gebruikt wordt."

"Wat wel zeker is, is dat er al Chinezen ondervraagd zijn, omdat ze informatie via hun telefoon hadden uitgewisseld die de politie verdacht vond."