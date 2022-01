Alweer 1-0 op de Afrika Cup: Nigeria wint de kraker tegen Egypte

De Afrika Cup was tot nog toe geen doelpuntenfestijn geweest, met amper 8 doelpunten in 7 wedstrijden. Op dat vlak bracht de kraker tussen Nigeria en Egypte weinig beterschap.



Liverpool-ster Mohamed Salah speelde een bleke wedstrijd en kon de Nigeriaanse defensie te weinig in de problemen brengen. De enige goal werd op het halfuur gemaakt door Leicester-spits Kelechi Iheanacho, die van net binnen de zestien staalhard uithaalde.



Het was al de 6e 1-0-uitslag op Afrika Cup in 8 wedstrijden. Enkel in Kameroen-Burkina Faso (2-1) werd meer dan één keer gescoord. Algerije-Sierra Leone eindigde op 0-0.