"Leven in Friesland werpt zijn vruchten af voor Bart Swings"

"Er komt een Amerikaan bij, Joey Mantia, die heel goed is op de massastart. Er komen een paar Aziaten bij, vooral Zuid-Koreanen, die gevaarlijk zijn in de sprint." Zo pakte Swings in 2018 olympisch zilver achter de Zuid-Koreaan Seung-hon Lee. "Dat maakt dat er misschien wat meer ontsnappingen zullen komen dan in de race van zondag, dat er meer gaten gedicht zullen moeten worden. Zondag lag het tempo heel hoog, wat in het voordeel was van Swings. Dat is in Peking misschien anders." "Hij zal op een andere manier in die race moeten zitten. Maar een wedstrijd lezen kan hij natuurlijk als geen ander." (lees voort onder foto)

Goeie tijden op de 1.500m (6e), de 5.000m (4e) en goud op de massastart. Sterckx maakte het vanaf de eerste rij mee: "Swings heeft het goeie gevoel te pakken en goed gereden op de massastart, maar in Peking komen er andere schaatsers bij." "In de Wereldbeker heeft Swings daar ook al zijn mannetje kunnen tegen staan, dus het is zeker niet hopeloos. Maar de olympische race op de voorlaatste dag van de Winterspelen zal er tactisch heel anders uitzien."

"Je mag Swings zeker tot de favorieten rekenen op de massastart in Peking"

Wat kunnen we leren van de Wereldbekers dit seizoen? "Swings heeft tegen die Zuid-Koreanen en Mantia geschaatst in de wereldbekers en het ook goed gedaan. Hij pakte goud in Salt Lake City en zilver in Calgary. In de eerste wereldbeker was hij zesde."



"Je mag hem zeker bij de favorieten rekenen voor Peking. Hij zit altijd wel bij de sterke mannen op de massastart."

Ook Swings' prestaties op de 5.000 en 1.500 meter gaven hem een boost, zag Sterckx. "Zeker die 4e plaats op de 5.000 meter. Hij heeft dit seizoen heel stabiel gepresteerd op die afstand."



"Hij zette in Salt Lake City een Belgisch record neer met een heel strakke rit. Alle rondetijden lagen heel dicht bij elkaar. Dat deed hij heel goed, het leverde hem de 4e plaats op. In Tomaszow en Calgary was hij 6e en op het EK dus weer 4e."