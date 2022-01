"Alle sporten moeten creatief zijn om te overleven in coronatijd"

De Pro League besliste maandag om de komende speeldagen in 1A en 1B niet uit te stellen ondanks de omikrondruk op de kernen. Ons profvoetbal is één, maar hoe zit het eigenlijk in de lagere klassen? Ervaringsdeskundige Tom Boudeweel herhaalt in De Tribune dat het moeilijk blijft: "Clubs gewoon draaiend houden is al een probleem. Financieel is de impact enorm groot. Ook in de andere sporten."

Boudeweel is goed thuis in het amateurvoetbal. Daar voetballen de eerste ploegen voorlopig even niet, omdat er geen publiek toegelaten is. Want de clubs hebben de inkomsten van de supporters nodig.



Corona weegt al bijna 2 volle jaren op de samenleving in ons land en de wereld. Hoe zwaar weegt die situatie op de clubs én de clubkassen? "Heel zwaar natuurlijk", schetst Boudeweel, die betrokken is bij de werking van HO Kalken, de leider in eerste provinciale.



"Je komt uit een seizoen waarin je 5 wedstrijden hebt gespeeld. De binding met de leden en de vrijwilligers verwaterde. Jeugdtrainingen konden dan weer wel. Maandenlang was er veel rompslomp voor weinig plezier en gepalaver over compensaties hier en daar."



"Ik denk dat iedereen zich ondertussen een beetje had hersteld door de wedstrijden van de heenronde dit seizoen. Dat was een beetje terug naar het normale clubleven." Al is het nog verre van normaal, stelt Boudeweel vast.



"Je blijft leven met de schrik, zeker nu met omikron. En dan opnieuw al die maatregelen. Dat schrikt de mensen af, heb ik de indruk."



"Als je veel jeugdploegen hebt, dan leeft je club. Maar de laatste maanden ervaar ik bij ons dat er minder ouders en minder begeleiders meekomen en dat ze ook minder in de kantine komen. Wellicht heeft dat te maken met de pandemie. "



"Je voelt veel minder betrokkenheid. Vaak kan je niet douchen, dat wordt afgeraden. Dan ga je als ouder misschien al sneller je kind ophalen om thuis te douchen."

"Voor de evenementenclub die we zijn, is de schade heel zwaar"

Corona heeft dus een grote impact. "Zeker ook financieel als je zonder publiek moet spelen."



"Het publiek betaalt een inkomticket en verteert in principe in de kantine. Vooral de kantine is onze grootste bron van inkomsten."



Cijfers kent Boudeweel niet, maar hij maakte wel de rekening van het coronajaar 2021 voor Hoger Op Kalken. "Wij zijn een evenementenclub. En dan hoef ik je niet te vertellen hoe zwaar de schade daar is."



"Zo is bijvoorbeeld Kalken Kermis onze belangrijkste bron van inkomsten qua evenement. Die verloopt nog zoals vroeger, in het kleine dorp dat Kalken is, dus de tapkraan staat open. Als die dan niet doorgaat, heb je wel een probleem."



En dat gaat in 2022 maar door: "Er zijn al enkele evenementen weggevallen, zoals de nieuwjaarsreceptie. Dat klinkt belachelijk, maar het is een grote inkomstenbron. Ook de eerste eetfestijnen vallen weg, dat zijn grote brokken. Het zet ons wel flink aan het nadenken als club."



"De spelers hebben sinds het begin van corona al flink ingeleverd. Maar het gaat meer dan over de spelerslonen. Het gaat gewoon over de club draaiend houden. Veel ouders staan niet stil bij welke kosten een club moet maken. Ik moet bijvoorbeeld af en toe de verf voor de belijning bestellen. Dat is zo’n 1.000 euro per keer."



"Als je dat allemaal optelt, kom je uit op een groot probleem."

"Maatregelen zorgen voor bizarre toestanden in alle sporten"

Boudeweel is niet alleen een voetballiefhebber. Hij hoort ook het geklaag bij andere sporten. Ook al omdat het verenigingsleven ook zonder pandemie amper het hoofd boven water kan houden.



“Dat is logisch. Elke club, elke sport ziet af in deze vreemde periode die ondertussen bijna 2 jaar duurt. Dat gaat over vrijwilligers, over financiële moeilijkheden en voortdurend worstelen met de maatregelen van de regering. Over het failliet van het Covid Safe Ticket wil ik het zelfs niet hebben."



Hij geeft enkele concrete voorbeelden van wat de maatregelen kunnen veroorzaken. "Waarom mogen er bij de jeugd (tot en met 17 jaar) wel 2 begeleiders naar het voetbal komen kijken op zaterdag en niet voor de U19 of op zondag voor het eerste elftal?"



"Ik zag afgelopen donderdag dat er voor de oefenmatch Olsa Brakel–Club NXT geen publiek was toegelaten op de tribune, maar ze mochten wel kijken van in de kantine."



"Zo krijg je bizarre toestanden. Op een volleybalwedstrijd uit de hoogste klasse zat geen publiek in de zaal, maar in de business-ruimte organiseerde de club wel een event voor maximaal 200 mensen en die keken dan door het raam naar de wedstrijd."



"Ook vanuit de gesloten cafetaria zaten mensen te kijken. Gek. Maar goed, voor iedereen is het echt creatief zijn om te overleven.”