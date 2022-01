Waarom was Van Aert zó sterk in het veld: "De voorbije jaren was er altijd iets"

"Van Aert heeft jarenlang snel de overgang gemaakt van het veld naar de weg. Nu mag hij zich mentaal eens een beetje ontspannen. Hij is nu op stage, waar hij in zijn hoofd wat rust kan vinden. Dat gaat zo belangrijk zijn om mentaal helemaal fris te zijn voor de kasseiklassiekers."



"De voorbije jaren was er altijd wel iets: perikelen met zijn ploeg en zijn contract, die zware val in de Tour die zijn voorbereiding voor het veld verstoorde, hij werd vader en dat kost ook energie, dat is nu eenmaal zo. Nu zit hij gewoon goed in zijn vel en dat zag je ook in het veld. Daarom was hij zo goed."



"Of dat betekent dat hij ook zo goed zal zijn op de weg? Dat is geen exacte wetenschap, al ziet het er wel goed uit. Ze weten heel goed waarmee ze bezig zijn. Het is de bedoeling om straks frisser te zijn en wel mee te zijn op de Oude Kwaremont als de boel daar ontploft. Als hij fit en gezond blijft, ziet het er goed uit."