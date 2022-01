Vervecken: "Belgisch blok op het WK? De beste renner wint toch meestal"

"We hebben gisteren het scenario gekregen zoals het verwacht was", blikt Vervecken nog eens terug op de solo van Van Aert richting Belgische titel. "Wout nam een goeie start, keek een ronde rond en duwde na een klein foutje bij de tegenstand de gashendel in. Uiteindelijk rijdt hij zo meer dan een minuut weg."

"Van Aert is voor elk BK de favoriet, maar dit jaar zeker. Hij heeft deze winter maar een cross niet gewonnen, door pech dan nog. Dit was de perfecte winter voor hem."

Zijn beslissing om nu al uit de cross te stappen, begrijpt Vervecken. "Het voorjaar is nog belangrijker voor hem. Vorig jaar moest hij in de Ronde van Vlaanderen op een bepaald moment lossen. Dan beginnen ze dat te analyseren en wordt er toch naar die lange crosswinter gekeken. Dit jaar wil hij top zijn in die week met de Ronde en Parijs-Roubaix. Het WK is ook in de VS dus daar zou hij een hele week mee verliezen."

Tom Pidcock is nu de absolute topfavoriet. "Hij was na Wout de beste renner de afgelopen weken. En dan heb je de Belgen. Eli Iserbyt zit een beetje in een dipje, maar die verwacht ik nog. Samen met Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, ..."

"Of ze een blok moeten vormen tegen Pidcock? Dat telt niet echt in het veldrijden. De beste renner in koers wint toch meestal. Ploegtactiek is moeilijk."