Remco Evenepoel focust op de Vuelta en is uitgerust: "Ik jaag me niet meer zo snel op"

Remco Evenepoel bij Ruben Van Gucht in Calpe:

De Vuelta is Evenepoels tweede grote ronde

Wie Evenepoel in eigen land aan het werk wil zien, moet de Waalse klassiekers in zijn agenda zetten. Hij rijdt de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Evenepoel begint zijn seizoen in de Ronde van Valencia. Hij zou normaal gezien starten in San Juan, maar die wedstrijd werd geschrapt door de coronasituatie in Argentinië.

"Uitgerust en gezonder"

"De rondes in de WorldTour, zoals Tirreno, Baskenland en Zwitserland, daar wil ik meedoen voor de top 5, het podium of hopelijk eindwinst. Dat zijn belangrijke stappen richting het presteren in de grote rondes."

Evenepoel werkt toe richting een eerste belangrijk luik met Tirreno, het Baskenland en de koersen in de Ardennen. Na een pauze staat alles in het teken van de Vuelta.

Onze man in Spanje vroeg of hij op fysiek vlak een andere Remco Evenepoel voor de camera kreeg tegenover 2021 of 2020?

"Maak liever deel uit van nieuwe WK-kans voor Wout dan dat ik in mijn zetel lig"

Remco Evenepoel vermeldde terloops ook nog het WK in Australië en bij het aankaarten van de regenboogstrijd kwam het WK van eind september in Leuven natuurlijk aan bod. En dan vooral de heisa achteraf.

"Er was de voorbije weken weer veel over te doen, maar ik heb het niet echt van kortbij gevolgd. Het is een beetje jammer dat veel opgeblazen is geweest."

"Ik heb intussen al een paar keer contact gehad met Wout van Aert", vertelt Evenepoel, die na het WK liet uitschijnen dat hij niet akkoord ging met de tactiek van één kopman in Leuven.

"We hebben afgesproken om samen te zitten in België en alles goed uit te spreken. Eind september volgt een nieuwe WK-kans voor Wout. Ik maak er liever deel van uit dan in mijn zetel te moeten kijken. Zowel ik als hij beseft dat."

"We bespreken dat ook met de bondscoach. Het heeft geen zin om elkaar te negeren of te ontwijken. We komen goed overeen, dat was ook zo op de Spelen en het WK."

"We weten hoeveel we aan elkaar hebben en die band willen we niet in het water laten vallen. We hebben dezelfde winnaarsmentaliteit."

"Wout moet zeker eens wereldkampioen worden, hij verdient dat. Ik wil hem dan liever helpen. Vandaar dat het belangrijk is om het seizoen met een schone lei te beginnen."