Pogacar: "Geen kopman in Ronde van Vlaanderen, maar als ik kans krijg grijp ik die"

"Ik rijd de Ronde in de eerste plaats met het oog op de kasseirit in de Tour. De (11) kasseistroken van die etappe zullen we trouwens daags na de Ronde van Vlaanderen verkennen."

"Binnen de ploeg hebben we renners voor de Vlaamse klassiekers zoals Matteo Trentin. Ik wil vooral ervaring opdoen op de Vlaamse wegen en mijn best doen voor het team."

Pogacar gaat dus niet als kopman van UAE van start in de Ronde? "Waarschijnlijk niet", lacht Pogacar. "Het is mijn eerste Ronde van Vlaanderen bij de profs."

"In de toekomst ook Parijs-Roubaix rijden"

Pogacar rijdt dit seizoen 4 monumenten: Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Die laatste twee prijken al op zijn erelijst.



"In de toekomst wil ik alle 5 de monumenten rijden", zegt Pogacar. "Ik zal dus ook wel ooit aan de start van Parijs-Roubaix staan, maar dat zal nog niet in de nabije toekomst zijn."





In zijn avonturen op Vlaamse wegen en kasseien zal Pogacar tijdens de koers wel geen beroep meer kunnen doen op de ervaren Allan Peiper.



De Australische ploegleider verliet deze winter UAE Team Emirates om zich meer te focussen op zijn strijd tegen kanker. "Ik ben blij voor Allan dat hij nu meer tijd voor zichzelf heeft", zegt Pogacar.



"We zullen hem wel enorm missen, want hij was een groot deel van dit team. Maar we zullen zeker nog contact blijven hebben tijdens het seizoen."