Patrick Lefevere: "Als hij gezond is, zien we de Evenepoel van in zijn eerste profjaar terug"

De stal van Patrick Lefevere staat elk seizoen garant voor een koffer vol overwinningen. Het verwachtingspatroon is in 2022 niet anders. De patron van Quick Step-Alpha Vinyl praat over zijn kopmannen, Remco Evenepoel in het bijzonder. "Laten we nuchter zijn en toejuichen wat hij doet."

Patrick Lefevere blonk op de jaarlijkse persdag nog eens van trots toen alle overwinningen - meer dan 60 - uit 2021 aan bod kwamen. Is het voor de ploegbaas dan ook business as usual? "Dat is het nooit. Anders stop je beter", zegt de 67-jarige ploegmanager. "Elk jaar is er spanning. De lat ligt heel hoog bij ons door onze status. We breken elk jaar links of rechts een recordje en dan willen we voortdoen op dat elan." Een van de kopmannen die dat mee moeten bewerkstellingen, is Remco Evenepoel. Wat heeft zijn ploeg geleerd van 2021, met onder meer de eerste grote ronde uit de carrière van de nog maar 21-jarige Evenepoel? "We hopen eerst en vooral dat hij kan koersen en dat ziet er goed uit. Als hij op een gezonde manier kan beginnen, dan zijn we overtuigd dat we de Remco zullen terugzien van in zijn eerste jaar: rijden zo hard als je kan en de concurrentie lossen."

"De heisa errond proberen we in te tomen", zegt Lefevere zelf. "Die is soms te groot geweest, net als de verwachtingen." "Remco splitst de maatschappij schijnbaar in twee delen, maar doe het maar eens op die leeftijd." "Men spreekt over conflicten op de Spelen en op het WK, maar als die er al geweest zijn, dan zijn ze niet gebeurd in onze ploeg." "Dat de bondscoach zegt dat er minder ja-knikkers rond Evenepoel nodig zijn? Die zitten toch niet in onze ploeg. Op wat moet je dan neen zeggen? Voor die Strade-rit in de Giro (waar Evenepoel een dreun kreeg) stond hij nog 2e." "We hebben ook een goeie relatie met bondscoach Sven Vanthourenhout en zijn assistent Serge Pauwels. Dinsdag zijn ze hier in de buurt en zullen we een koffie drinken. Wat mij betreft zijn er geen problemen."

Moet de ploeg ook de hand in eigen boezem steken? Heeft Quick Step zich vorig jaar laten meeslepen in de Giro-gekte? "Soms wordt iets gecreëerd en als je dat inziet en op de rem wil staan dan is het al te laat. Je remt, maar je weet dat je op de rotonde zal rijden." "Laten we vooral ook nuchter zijn en toejuichen wat Remco doet. Hij brengt spektakel."

"Waar moet Julian Alaphilippe Wout van Aert en co lossen?"

Een andere sleutelfiguur binnen de ploeg is Julian Alaphilippe. De Fransman won in 2021 "slechts" 3 koersen - een rit in Tirreno-Adriatico, de Waalse Pijl en de eerste etappe in de Tour. Hij verlengde wel nog zijn wereldtitel als apotheose. "3 zeges was net niet goed genoeg", oordeelt de ploegbaas, "maar iedereen onderschat hoeveel de regenboogtrui weegt." "Hij heeft niets ingeboet van zijn kwaliteiten, maar 5 jaar geleden waren Pogacar, Roglic, Van Aert en Van der Poel er nog niet." "Zij zijn er nu wel en hebben dezelfde kwaliteiten. Waar moet je hen lossen? Dat lukt niet meer zo goed als vroeger." "Iedereen kent Julian en ziet hem ook. Maar de zeges die er waren, mochten wel gezien worden. En het WK was de kers op de taart."

"We hebben moeite gedaan voor Ilan Van Wilder"

Ilan Van Wilder is dan weer een van de zes nieuwe gezichten. "Hij was de laatste nieuwkomer en soms zijn de laatsten de eersten", gniffelt de ploegbaas. "We hebben er moeite voor gedaan. Hij zat in een impasse bij zijn ploeg en zijn knieproblemen zijn ook opgelost." "Hij zal vrij veel kansen krijgen. We hopen Ilan van bij de beloften terug te zien. Een grote ronde? Ik denk dat we voor de Giro zullen gaan."