Marc Hirschi onderging heupoperatie: "Nog geen zicht op mijn programma"

Marc Hirschi heeft nog niet veel plezier beleefd bij UAE Team Emirates. Vorig jaar raakte hij nooit op niveau door een heupprobleem. Ook dit jaar dreigt zijn voorjaar in het water te vallen.



"Drie weken geleden heb ik een heupoperatie ondergaan. Het probleem was dat ik niet genoeg ruimte had in mijn rechterheup, maar dat euvel is nu dus van de baan", vertelt de 23-jarige Zwitser.

Door die operatie en de herstelperiode zal Hirschi niet meteen in koers te zien zijn. "Ik heb op stage al gefietst. Mijn heup voelt beter aan dan voorheen, maar het is nog niet helemaal in orde."

"In maart zal ik pas mijn eerste koers rijden van het seizoen. Als ik daarvoor al zou koersen, zouden het risico en de gevolgen bij een valpartij te groot zijn."

Zal Hirschi, winnaar van de Waalse Pijl in 2020, een doel kunnen maken van de heuvelklassiekers? "Ik heb nog geen zicht op mijn programma. Deelname aan de klassiekers zal afhangen van mijn herstel."