Klay Day in NBA: Thompson keert na 941 (!) dagen terug en is meteen beslissend voor Warriors

Thompson was 941 dagen out: in juni 2019 scheurde hij de voorste kruisband in zijn linkerknie, in november 2020 volgde een gescheurde rechterachillespees. Hij kreeg een warm welkom in het eigen Chase Center, waar hij zelfs nog nooit speelde.



In juni 2019, in de 6e match van de verloren NBA-finale tegen Toronto, sloeg het noodlot een eerste keer toe voor Thompson. "Ik was gewoon blij dat ik opnieuw kon doen wat ik graag doe", reageerde Thompson na de wedstrijd.



"Ik vond mijn ritme, dat doet deugd. Het oude gevoel van de wedstrijddagen kwam terug, dat voelde onwezenlijk. En dan de ovatie die ik van het publiek kreeg... Ik zal deze avond nooit vergeten."



Thompson had maar 40 seconden nodig om zijn eerste korf van het seizoen aan te tekenen. Wat later volgden ook een eerste dunk en driepunter.