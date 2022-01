Franse pers: "Kennen Clement niet, maar profiel lijkt bij Monaco te passen"

"Voorlopig ben ik positief over zijn aanstelling. Zijn visie is goed. We zullen zien wat het wordt."

"Het is lastig te voorspellen hoe het zal lopen. Het bestuur is heel veeleisend. Als de resultaten niet goed genoeg zijn, zal het mislopen. Net als bij Niko Kovac."

"Maar we hebben zijn uitleg gehoord en hij lijkt wel bij AS Monaco te passen. Monaco wil agressief en aanvallend spelen en het wil jongeren kansen geven om te groeien, zodat ze doorverkocht kunnen worden. Dat kan klikken."

"Clement is in Frankrijk niet zo bekend. We kennen hem niet", zei Christopher Roux, journalist bij Nice-Matin voor de eerste match.

De voorzitter van AS Monaco is heel wispelturig. De druk op Philippe Clement zal vooral van het bestuur komen, niet van de media

Antoine Maumon de Longevialle is een journalist bij de krant L’Equipe. "We kennen Clement hier niet, alleen misschien van de recente duels tussen Club Brugge en PSG."



"Zijn profiel is volgens mij een beetje gelijkaardig aan dat van Niko Kovac, de vorige trainer. Met een aanvallende filosofie, veel dynamiek en hoge pressing."



"Zijn aanstelling was wel een verrassing. Het werk van Niko Kovac werd geapprecieerd en de resultaten waren niet slecht. Maar de ambities van AS Monaco zijn heel hoog. Ze willen minstens een Champions League-ticket pakken en daarom hebben ze nu ingegrepen."



"En ook het spel van Monaco kan echt wel beter. Ze kunnen beter voetballen dan de laatste tijd onder Kovac. We zullen zien of dat lukt met Clement aan het roer. Monaco wil op het podium eindigen dit jaar dus hij zal niet veel tijd krijgen om in te lopen. Er is een kloof te dichten."



Of hij lang zal blijven, wil Maumon niet voorspellen. "In het voetbal is zoiets niet te voorspellen, en zeker niet in Monaco. De voorzitter is heel wispelturig. De druk zal vooral van het bestuur komen, niet van de media. PSG is de meest gemediatiseerde club, dan Olympique Lyon en Marseille. Bij Monaco zitten er soms maar 3 tot 5 journalisten op de persconferenties. Het is een grote club, maar niet echt in de media."