Egan Bernal blijft tot en met 2026 bij Ineos: "Ik rij dit jaar weer de Tour"

4 maanden geleden deed het gerucht nog de ronde dat Egan Bernal liever andere oorden wou opzoeken. De Colombiaan was volgens zijn persoonlijke manager niet meer gelukkig bij Ineos-Grenadiers, iets wat de ploeg later zelf wegwuifde.

De verstandhouding tussen Bernal en Ineos lijkt dus (weer) 100 procent in orde. De Giro-winnaar van vorig jaar zette vandaag zijn krabbel onder een contractverlenging tot en met 2026.

"Het worden mijn beste jaren en ik wil die tijd doorbrengen bij dit team", reageert de 24-jarige Bernal.



Naast een contractverlenging had Bernal nog meer nieuws in petto: "Ik keer dit jaar terug naar de Tour de France."

"Vorig jaar sloeg ik de Tour over, omdat de Giro mijn doel was. Maar het voelt alsof het al lang geleden is dat ik nog in de Tour was."

In 2019 won Bernal de Tour, een jaar later gaf hij op met rugproblemen. "Ik kijk enorm uit naar mijn terugkeer. Ik wil goed voorbereid aan de start staan van de Tour en genieten van de wedstrijd."