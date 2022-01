De kwajongen kwam weer naar boven in Wout van Aert: "Iedereen is nu op zijn hoede op school"

Wout van Aert verklapte gisteren al dat hij na zijn korte en krachtige crosswinter nog eens een bezoekje zou brengen aan een frituur. Wat stond er op het menu?

"Een grote friet met mayonaise, stoofvleessaus en een cervela special", liet hij in zijn bord kijken the day after.

Van Aert overspoelde gisteren Jan en alleman op het BK. In Middelkerke veroverde hij zijn 5e titel en die mijlpaal vierde hij met een "tsunami-handbeweging".

"Ik vind het zelf wel een grappig verhaal", blikte hij nog eens terug. "Toen we - in de periode van de tsunami in Thailand - een high five deden op school, kon je die ontwijken door die beweging met je hand te maken."

"Zo namen we elkaar beet. Het was een onnozel grapje, maar ik doe het nu soms nog met mijn vrouw om te lachen. Ik vond het wel toepasselijk om het na mijn 5e titel aan zee te doen."

Van Aert is dus zo'n rotzakje dat een high five wel eens durft te weigeren, opperde presentatrice Fien Germijns. Van Aert lachte: "Vandaag zal iedereen op zijn hoede zijn op school."

De Belgische kampioen stapt straks overigens op het vliegtuig naar Spanje voor een ploegstage. Met welke wenslijst? "Een goeie gezondheid. Dan komt al veel vanzelf. Maar als ik toch iets moet wensen, doe mij dan maar een monument."