Chiesa moet knie laten opereren en zal maanden aan zijlijn staan

Het was een knotsgekke match gisteren tussen Juventus en AS Roma. De Oude Dame genoot, maar Chiesa deelde niet in de feestvreugde. De winger was na een halfuur al geblesseerd naar de kant gehaald.

Chiesa, die zich afgelopen zomer met Italië tot Europees kampioen kroonde, verscheen vanochtend op krukken in het medisch centrum van Juventus voor verder onderzoek.

Daar werd de ernst van de knieblessure duidelijk. Volgens de club gaat het om "een letsel aan de kruisband". Hij zal in de komende dagen geopereerd worden en staat zeker enkele maanden aan de kant.