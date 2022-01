Blessure nekt Zizou Bergs in Australië: "Ontgoocheling is groot"

Zizou Bergs probeerde zich in Melbourne voor het eerst te kwalificeren voor de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. Maar in zijn eerste match in de kwalificaties tegen de Oekraïner Vitaliy Satsjko moest hij geblesseerd de handdoek gooien in de derde set bij 6-3, 6-7 (5/7), 3-2.

"In de derde set kreeg ik een hevige pijnscheut in mijn knie. Ik kon zo niet voortspelen en heb er de stekker uitgetrokken", vertelt Bergs. "Ik heb de kinesist nog laten komen, maar die kan daar zo snel niets aan doen."

Het is geen nieuwe blessure. "Die is er al een tijdje. We weten wat het is en het is niet zo erg, maar de pijn komt en gaat. Tijdens de voorbereiding hebben we aan mijn opslagtechniek gesleuteld en was de pijn weg."

"Maar in Australië is mijn knie weer beginnen op te spelen. Misschien heb ik de nieuwe techniek wat laten verwateren. Ik had vorige week pijn op het toernooi in Bendigo en vandaag had ik weer last."