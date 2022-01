België stuurt 2 vrouwen naar WK veldrijden, Thibau Nys gaat mee bij de beloften

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn puzzel gelegd voor het WK veldrijden in Fayetteville (VS). Belgisch kampioene Sanne Cant en Alicia Franck zijn de enige vertegenwoordigers bij de vrouwen. Bij de mannen is Toon Vandenbosch eerste reserve. Thibau Nys krijgt een ticket bij de beloften: "Hij kwam gisteren ten val en krijgt op 18 januari uitsluitsel. Maar het ziet er goed uit."