Van Aert verklaart opvallend zegegebaar: "Tsunami! Een dwaas grapje vanop school"

Misschien was dat zelfs nog het grootste "probleem" voor Wout van Aert: hoe zou hij zijn Belgische titel vieren bij de finish? Na zijn zege in Loenhout gaf het fenomeen al toe dat de inspiratie op begon te raken. Maar kijk, in Middelkerke pakte Van Aert uit met een klassieker - vijf vingers, eentje elke titel - én een opvallende twist. Want hij maakte ook een golfbeweging met zijn hand. Onze reporter Renaat Schotte vroeg om een verklaring... en zou zich dat al snel beklagen. "Ik ga je een high five geven", antwoordde Van Aert, om vervolgens zijn hand weg te trekken en opnieuw de golfbeweging te maken. "Tsunami! (lacht) Dat is een dwaas grapje van vroeger op school. Ik zat er al een hele week aan te denken. Als ik nu win... Dan doe ik de vijf vingers en haal ik het grapje van vroeger boven. Tijdens de cross dacht ik: fuck it, ik doe het gewoon."

Vijf titels... Daarmee kom ik in een rijtje waar er weinig in de buurt komen. Wout van Aert

Van Aert had dan ook meer dan genoeg tijd om over zijn zegegebaar na te denken. "Het is nochtans altijd een moeilijke koers als je alleen kunt verliezen", blikte hij terug. "Ik moest gewoon op de afspraak zijn. En heb er een voordeel van proberen maken dat ik de grote favoriet was. Ik wist dat als ik eens alles op alles zou zetten, er misschien snel voor tweede plaats gekoerst zou worden."

Voor een veelwinnaar als Van Aert is een Belgische titel in het veld overigens nog steeds speciaal. "Dit betekent veel. Vijf is een heel mooi aantal. Dan kom ik toch al in een rijtje waar er weinig in de buurt komen. Ik hecht veel belang aan die trui. Nu mag ik er opnieuw een heel jaar in rondrijden: op de weg en in het veld."

Het BK was ook meteen de laatste race in het veldritseizoen voor Van Aert, die afsluit met 9 zeges in 10 wedstrijden. Alleen in Hulst won hij niet door kettingproblemen. "Ik ga zeker niet komen klagen, maar het maakt het extra jammer dat ik in Hulst pech had. Ach, ik heb toch de belangrijkste koers van mijn winter gewonnen."